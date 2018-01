CDI organiza edição 2006 do Dia da Inclusão Digital O CDI, Comitê de Democratização da Informática, ONG que se tornou conhecida por reciclar micros doados e usá-los em centros de treinamento em comunidades carentes, organiza nesta semana uma série de eventos em torno da inclusão digital. Lançado pelo CDI em 2001 e comemorado desde então a cada mês de março, o Dia da Inclusão Digital já virou tradição em várias localidades do País. Este ano, a data será comemorada em vários estados, pelos Comitês Regionais da organização e por suas Escolas de Informática e Cidadania (EICs). Em São Paulo, o evento acontece neste sábado (25), das 10 às 17 horas, com a presença de representantes das diversas comunidades onde o CDI-SP possui Escolas. O evento também terá apresentações musicais e artísticas. A ONG terá programação de rua, seminários, debates e oficinas, entre outras atividades, no terminal de ônibus Lapa, na Praça Miguel Dell´Erba, 50. No Rio de Janeiro, o Dia da Inclusão Digital 2006 acontece no Parque do Flamengo, no Teatro de Marionetes Carlos Werneck (subterrâneo 18, na altura do número 300 da Praia), das 10 às 16 horas, reunindo representantes das mais de 100 comunidades onde o CDI-RJ possui Escolas. Debate Além do sábado, o CDI participa nesta sexta (24) de um debate na sede da ONG Ação Educativa, na Rua General Jardim, 660 - República. Na parte da manhã o debate "O Acesso às tecnologias transformando vidas e comunidades: desafios da implementação" terá como debatedores Rodrigo Baggio (Fundador e Diretor Executivo do CDI); Vereadora Soninha Francine (Câmara dos Vereadores); Juarez Zortea (HP); Lia Ribeiro (Revista A REDE); Prof. Nicolau Reinhart (FEA - USP). O CDI conta com uma rede de 792 pontos de atendimento no Brasil e 173 no exterior, contando com mais de 5800 computadores instalados nos telecentros.