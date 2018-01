CE ameaça Microsoft com nova multa por ´preços abusivos´ A Comissão Européia (CE, órgão executivo da União Européia) ameaçou nesta quinta-feira, 1º, a multinacional americana Microsoft com uma nova multa, por praticar "preços abusivos" sobre as informações que foi obrigada a fornecer a outras empresas para assegurar a compatibilidade do Windows com outros servidores. A CE enviou uma "carta de objeções" ao gigante da informática advertindo sobre a ocorrência de um abuso de posição dominante com uma prática "próxima ao monopólio" no mercado dos sistemas operacionais para computadores pessoais. A Microsoft tem quatro semanas para responder às objeções do órgão executivo da União Européia (UE), que, após o prazo, poderá impor à empresa uma multa diária multimilionária por descumprir decisões previamente adotadas pela CE. Na carta de objeções, a Comissão Européia expõe seu "ponto de vista preliminar" sobre o preço das informações que a Microsoft oferece a outros fabricantes de programas para cumprir a exigência de interoperabilidade imposta por Bruxelas em uma decisão tomada em março de 2004. Segundo um comunicado da CE, os preços são injustificados, porque as informações "não contêm inovações significativas". Assim, Bruxelas rejeita como "infundadas" as 1.500 páginas de argumentos produzidas pela Microsoft em dezembro de 2005, e conclui que os preços propostos pela empresa "são abusivos". A CE adverte também que "segue examinando" a questão de se as informações sobre interoperabilidade são "completas e precisas", como requeria na decisão de 2004. O órgão executivo da UE considera que a multinacional continua sem cumprir certas obrigações que foram impostas pela decisão. Em particular, Bruxelas acusava a Microsoft de se aproveitar de sua posição dominante para restringir a concorrência no mercado dos sistemas operacionais para servidores de grupo de trabalho. Por isso, obrigou a multinacional a divulgar para outras empresas uma documentação "completa e precisa" sobre sua interface, em condições "razoáveis e não discriminatórias", de modo que pudesse ocorrer uma compatibilidade "perfeita" entre os servidores de outras marcas e os computadores e servidores fornecidos pelo sistema "Windows". No mesmo comunicado, a comissária de Concorrência da União Européia, Neelie Kroes, afirma que a Microsoft "aceitou o princípio segundo o qual o cálculo do preço (por essa documentação) deve ser feito considerando principalmente o caráter inovador de seus protocolos". "A Comissão opina atualmente que os protocolos não contêm inovações significativas, de modo que me vejo obrigada novamente a tomar medidas formais para conseguir que a Microsoft cumpra suas obrigações", diz Kroes.