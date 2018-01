CE ampliará investigação antimonopólio sobre a Intel A Comissão Européia (CE) ampliou sua investigação antimonopólio em torno da Intel, maior fabricante de microprocessadores do mundo, diante das alegações de que tentou convencer a rede Media Markt de não vender computadores com componentes eletrônicos fabricados pela concorrente AMD. A CE expressou nesta segunda sua preocupação sobre as supostas pressões da Intel sobre a Media Markt, rede de propriedade da alemã Metro e que tem 360 lojas de eletrônica em 11 países da União Européia. O Executivo europeu examinará as alegações feitas pela AMD, que até agora estavam sendo estudadas pelo regulador alemão da concorrência, segundo fontes da CE. A Comissão Européia incluirá essas alegações na investigação que realiza desde 2001 sobre as práticas da Intel no mercado, no qual tem uma posição dominante. A Intel e a AMD (Advanced Micro Devices) são as duas maiores empresas que fabricam os microprocessadores utilizados para computadores com o sistema Windows, mas a Intel domina o setor, com 80% do mercado.