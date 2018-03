CE: ladrões roubam lotérica e fogem no carro da prefeita Uma casa lotérica localizada no centro de Jaguaruana, município a 173 quilômetros de Fortaleza, foi assaltada por seis homens, nesta segunda-feira, 5. Na fuga, os assaltantes tomaram de assalto o carro modelo Hilux da prefeita do município, Ana Teresa, que estava estacionado em frente à lotérica. A prefeita não estava no local. O secretário de cultura, Gleidson Farias, estava com a chave do veículo e foi rendido pelos assaltantes.