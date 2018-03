CE: manifestantes iniciam concentração para passeata Teve início na manhã desta quarta-feira, 19, a concentração para o ato "Mais Pão, Menos Circo" em Fortaleza. No estacionamento do atacadista Macko, no início da nova Avenida Alberto Craveiro, milhares de jovens estão concentrados para, a partir do meio-dia, saírem em passeata até a Arena Castelão, onde acontecerá às 16 horas o jogo Brasil x México, pela segunda rodada da Copa das Confederações. A previsão dos organizadores do movimento é uma marcha de 30 mil pessoas.