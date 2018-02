Ceará ganhará 160 sistemas de abastecimento de água O governo anuncia nesta segunda-feira, 2, projetos para a instalação de 160 sistemas de abastecimento de água em 60 cidades do Ceará, que deverão beneficiar mais de 7 mil famílias. Serão investidos R$ 35 milhões por meio do Programa Água para Todos, que tem por objetivo amenizar a estiagem no Nordeste do País. As obras devem começar no primeiro semestre de 2014. Ao todo, o Estado deverá contar com a construção de 1.808 reservatórios de água.