Ceará lidera número de treineiros do País no Enem Cerca de 150 mil candidatos que participaram, no sábado, 26, e neste domingo, 27, do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2013 no Ceará foi de treineiros. É o maior índice no Brasil, representando 30% dos quase 500 mil inscritos no Estado. E foram os treineiros que primeiro saíram das provas.