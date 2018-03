Ceará registra terceira morte por raios neste ano

Segundo a Funceme, na cidade de Icapuí, no extremo leste do litoral cearense, as fortes chuvas do último fim de semana deixaram estradas alagadas. Na região choveu por mais de 24 horas entre domingo e segunda-feira, um total de mais de 213 milímetros, considerada a maior chuva do ano no Estado. Outras cidades também sofreram com as inundações. Equipes da Defesa Civil do Estado estão em vários municípios da região para avaliar a situação dos municípios e para contabilizar se há moradores atingidos pelos alagamentos.