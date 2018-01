CeBIT começa na Alemanha com novidades tecnológicas A CeBIT, maior feira tecnológica do mundo, começa nesta quarta-feira trazendo como destaque as novidades em sistemas de recepção de televisão no telefone celular e pela internet, mas sem a presença de algumas das grandes empresas do setor. A chanceler alemã, Angela Merkel, abre oficialmente hoje a CeBIT em Hannover, no norte da Alemanha, onde até o dia 21 6.059 expositores de 77 países (Brasil inclusive) mostrarão seus produtos em uma área de 280 mil metros quadrados. Uma porta-voz da feira disse que as principais novidades do ano se concentram nas soluções telemáticas e em sistemas de navegação, além de tecnologias de recepção de televisão no telefone celular e pela internet. Os sistemas que substituirão o formato DVD, como o Blu-Ray e o HD DVD, e as tecnologias para a transmissão de televisão digital de alta definição (HDTV) também reúnem grande parte das novidades da CeBIT. Além dos avanços destinados ao consumidor, os expositores mostram soluções para as companhias concentradas nos serviços ao cliente, como novas ferramentas de gestão comercial e de atendimento. Quanto à oferta de softwares, o porta-voz da CeBIT destacou que um grande número de produtores de programas de código aberto, baseados no sistema operacional Linux, participam desta edição. A CeBIT organizou ainda mais de mil congressos, fóruns e seminários relacionados com sistemas e equipamentos digitais, soluções para processos de negócio, comunicações, para os setores público e financeiro, e tendências tecnológicas para o futuro. Os representantes das áreas de tecnologia da União Européia (UE) também se reunirão na feira, convidados pelo ministro da Economia da Alemanha, Michael Glos, já que o país preside o Conselho Europeu durante este semestre. Nesta edição da CeBIT, cerca de 45% dos expositores vêm de fora da Alemanha, principalmente da Ásia e do Pacífico, do Leste Europeu e da América Latina. Os participantes latino-americanos, que, com 100 companhias, duplicaram sua presença em relação a 2006, concentram sua oferta em soluções de software para empresas. Queda Nas edições anteriores, a CeBIT enfrentou uma queda no número de expositores. Neste ano, algumas das principais empresas do setor, como Dell, Hewlett-Packard, Nokia e Motorola, entre outras, não participarão. Segundo analistas, a baixa se deve ao fato de que as empresas preferem organizar seus próprios eventos para apresentar seus produtos, e à importância crescente de outras feiras mais especializadas, como o salão 3GSM de telefonia celular. O número de visitantes caiu 10% no ano passado, totalizando 434 mil presentes, quase a metade do recorde de público atingido em 2001. A maioria das companhias que participam desta edição da CeBIT são empresas pequenas e médias. No entanto, grandes firmas como a Fujitsu Siemens Computers e a IBM também estarão presentes no salão porque o consideram um encontro importante. O responsável de eventos de IBM, Hans-Heinrich Schmidt, afirmou, por exemplo, que "a CeBIT atrai mais jornalistas do que os Jogos Olímpicos", o que, segundo ele, justifica a presença da empresa em Hannover. No ano passado, 8.600 profissionais da imprensa cobriram o evento, sendo que 2.500 deles vinham de fora da Alemanha