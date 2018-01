Cebit destaca internet móvel A mobilidade das comunicações e o acesso universal à internet voltam este ano a ser o grande atrativo da feira de informática e comunicações Cebit, que acontece em Hannover. Os expositores mostraram telefones multifuncionais, com câmera fotográfica de grande resolução - até 10 megapixels - e acesso a e-mail e receptor de televisão, entre outros acessórios. As agendas pessoais com função de telefone e computador de anos anteriores e os computadores portáteis ficaram ainda menores, e oferecem novos incentivos, graças ao novo software para que todos estas funções sejam operacionais. O gigante da informática Microsoft apresentou, por exemplo, o computador desta geração Ultra-Mobile PC (UMPC), sob o código "Origami", menor que o portátil tradicional e que tem uma pequena tela digital de 17 centímetros de diagonal e lápis eletrônico, sem teclado. O Ultra-Mobile PC pesa menos de um quilo, trabalha com um microprocessador da Intel e será comercializado de início, a partir de abril, pelas marcas Samsung, Asus e Founder. Na versão atual, funciona com o sistema operacional Windows XP, mas já está sendo preparando para poder trabalhar com o sucessor deste, o Windows Vista, que também foi apresentado na feira e que chegará ao mercado no final de 2006. A interface do Windows Vista é fácil e compreensível, apesar das mudanças em relação ao XP, e a nova versão tem alta compatibilidade com os periféricos que forem conectados. Na telefonia pela internet (VoIP), a Sony apresentou um telefone integrado no mouse do computador, que pode ser aberto como um celular com flip. Depois de terminar a conversa, as duas tampas podem ser fechadas e o aparato volta à função de mouse. A necessidade de maior mobilidade e de transmitir dados a velocidades mais altas levou operadoras como a Vodafone e a T-Mobile na Alemanha a oferecer uma versão mais rápida da terceira geração de telefonia celular (UMTS), chamada HSDPA. Esta tecnologia permitirá, a partir do próximo mês, a transmissão de dados a 1,8 Mbps (megabits por segundo), quase cinco vezes mais rápido que o atual sistema de UMTS, e servirá para fazer downloads de dados, imagens e outros produtos multimídia a computadores portáteis, agendas eletrônicas e telefones celulares.