CeBIT: novo grupo promoverá HD DVD na Europa Os criadores do formato HD DVD, um dos sistemas "candidatos" a suceder o atual DVD (e que competem com o Blu-ray, bancado pela Sony e outras empresas), formaram um grupo de promoção na Europa para promover a difusão deste sistema entre os consumidores e a indústria europeu. Os responsáveis por promover o HD DVD fizeram o anúncio durante a maior feira tecnológica do mundo, a CeBIT, aberta nesta semana em Hannover, a ativação de uma equipe específica de difusão na Europa, para divulgar o sistema entre os consumidores e incentivar as produtoras de DVD a trabalhar com este novo formato. O formato HD DVD, impulsionado pela companhia japonesa Toshiba, tem qualidade de imagem e som superior ao atual DVD, além de maior capacidade de armazenamento e mais possibilidades de interação. A criação do grupo europeu de promoção do HD DVD acontece poucos dias antes do lançamento do console PlayStation 3 na Europa, que possui um reprodutor de discos Blu-ray. O porta-voz do grupo de promoção do HD DVD, Mark Knox, disse que a comercialização do PlayStation 3 na Europa não melhorará a situação de competitividade do Blu-ray, já que, embora vá aumentar o número de dispositivos que podem reproduzir esse formato, a quantidade de filmes editados atualmente em HD DVD e Blu-ray é semelhante. Neste sentido, afirmou que, no final de 2007, estarão disponíveis mais de 600 filmes em formato HD+ DVD na Europa, frente aos 70 títulos que existem atualmente. Competição O responsável da associação Blu-ray Disc na Europa, Frank Simonis, mostrou hoje sua confiança de que o lançamento do PlayStation 3 acelerará a introdução deste formato na Europa. Em entrevista coletiva na CeBIT, Simonis disse que 80% dos usuários americanos do novo console da Sony estão dispostos a comprar filmes no formato Blu-ray, e 75% prevêem usar este dispositivo como seu reprodutor principal de filmes. Simonis também disse que os conteúdos e a facilidade de acesso a eles serão os fatores fundamentais que farão os consumidores optar por um formato, e afirmou que "sete em cada oito grandes estúdios de Hollywood já colocaram à venda títulos em formato Blu-ray". Knox previu que o sistema HD DVD não substituirá o DVD, mas o consumidor que irá escolher se prefere ter acesso a filmes em qualidade mais alta. Os dispositivos HD DVD e Blu-ray podem reproduzir DVD, mas não são compatíveis entre eles. Por enquanto, só a empresa sul-coreana LG Electronics desenvolveu um aparelho que pode ler os dois novos formatos.