Celular 3G vai ampliar acesso à banda larga

As operadoras de telefonia celular estão apostando na tecnologia da terceira geração (3G), que deverá chegar ao País em 2008, para entrar no mercado brasileiro de banda larga. A conexão em alta velocidade à internet, hoje restrita às redes das empresas de telefonia fixa e das operadoras de TV a cabo, poderá ser feita também pelas redes sem fio. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) fará, em novembro, o leilão de novas licenças de 3G. A expectativa é de que no segundo semestre de 2008 o Brasil já tenha a nova tecnologia. A Anatel quer que haja, em cada área a ser licitada, quatro operadoras de 3G e acredita que as maiores interessadas são as empresas que já atuam no País, entre elas Vivo, TIM, Claro, Oi e BrT GSM. O presidente da TIM, Mario Cesar Pereira de Araujo, vê a terceira geração como uma solução para ampliar o acesso à banda larga no País, restrita hoje a 5,7 milhões de usuários. "O governo fala em inclusão digital e a 3G pode permitir a competição na banda larga, levando o acesso onde a telefonia fixa não chega", afirmou. A tecnologia de terceira geração vai permitir também a conexão à internet sem fio pelo laptop ou pelo computador de mesa.