Celular a R$ 1 é bom negócio para o cliente? Com uma base de 88 milhões de celulares ativos, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, o Brasil é um dos mercados mais dinâmicos em termos de telefonia móvel. Só em fevereiro, foram 594 mil novos celulares vendidos no país, segundo a agência. Só que esse dinamismo está levando a uma competição cada vez mais acirrada entre as operadoras, com planos agressivos e que dão inúmeras facilidades na hora de comprar um novo aparelho. Existem até ofertas de aparelhos pós-pagos por apenas R$ 1, com direito a câmara fotográfica e gravador de voz. Porém, o que parece ser uma boa alternativa para trocar o telefone móvel pode ser, na verdade, uma armadilha: ao assinar o contrato, os consumidores se vinculam a um plano de minutos e se comprometem a ser fiéis à empresa por 12 ou 18 meses. A estudante Carolina Mattos, 22 anos, procurava por um celular novo na loja da Claro, do Shopping Center Norte, e estava desconfiada com a promoção. ?Essa história de aparelho com câmera custar só R$ 1 é muito suspeita?, disse. ?Vou ler muito bem o contrato antes de comprar o celular.? O celular só chega barato no varejo porque embute um subsídio grande no valor do aparelho, que o usuário irá pagar em suaves prestações conforme o plano contratado. Para detalhar melhor estas promoções, amanhã o JT publica matéria do repórter Rodrigo Gallo, que explica melhor estas promoções e traz dicas para fugir dessas armadilha das operadoras de telefonia celular.