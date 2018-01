Celular ajudará japonês a manter bom hálito

Para as pessoas preocupadas com a falta de exercício em suas vidas ou com o mau hálito ocasional, uma empresa japonesa desenvolveu um novo telefone celular que talvez possa ajudar. A maior operadora de telefonia móvel do Japão, a NTT DoCoMo, lançou nesta semana o Fitness Phone, projetado para ajudar usuários a ficarem saudáveis e evitarem o mau hálito. O telefone é equipado com vários dispositivos que podem medir o pulso ou a quantidade de passos andados num dia e dá conselhos de saúde após o usuário registrar dados como gênero, idade e peso. O consumidor também pode dar uma baforada no telefone, que lhe dirá quando é a hora de mastigar algumas balinhas de menta. "Nosso alvo inicial seriam homens de negócios de meia idade que querem perder peso e jovens mulheres em dieta", anunciou Kentaro Endo, porta-voz da NTT DoCoMo.