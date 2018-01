Celular busca o banheiro mais próximo em bairro de Londres

Um novo serviço prestado por celular promete aos londrinos que eles nunca mais gastarão tempo para encontrar banheiros. A subprefeitura de Westminster, que cobre as regiões de Oxford Street, o West End e o Parlamento, lançou nesta quinta-feira, 29, o "SatLav" - uma busca de banheiros para usuários de telefone celular. Freqüentadores da região de Westminter agora poderão digitar a palavra "toilet" no celular e receber de volta uma mensagem de texto com o endereço do banheiro público mais perto do local em que está. O sistema tem 40 banheiros cadastrados, que "sente" a localização do usuário conforme a intensidade do sinal. O serviço custa US$ 0,52 por mensagem - o uso da maioria dos banheiros é de graça. A subprefeitura espera que o serviço ajude a diminuir a incidência de pessoas urinando nas ruas, o que, somado, chega a 10 mil galões (ou 45 mil litros) de urina por ano. Serviços similares já existem em outros lugares, como a busca por banheiros oferecida pela Vindigo na maioria das cidades americanas, mas o SatLav é o primeiro do tipo no Reino Unido. Site da subprefeitura de Westminster na internet: http://www.westminster.gov.uk/