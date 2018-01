Celular com Wi-Fi terá maior demanda até 2009 A disseminação de ambientes Wi-Fi e a evolução de plataformas convergentes (que unem voz e dados numa solução unificada) levará a uma maior demanda por telefones celulares que sejam capazes de interagir com redes Wi-Fi, as chamadas redes sem fio para computadores. Esta foi a conclusão de um estudo publicado pela empresa de pesquisas Infonetics Research. Segundo a empresa, o mercado mundial movimentou no ano passado cerca de US$ 125 milhões em aparelhos celulares capazes de interagir com ambientes Wi-Fi, 58% dos quais são capazes de rodar aplicações de voz sobre IP. Ou seja, quando o usuário de um destes aparelhos está sob a cobertura de uma rede sem fio do tipo Wi-Fi, o celular pode acessar a internet, inicializar uma aplicação de VoIP, permitindo ao usuário estabelecer uma conferência de voz a custo próximo de zero (porque muitos ambientes Wi-Fi públicos exigem tarifas de acesso). E este mercado deve dobrar neste ano, segundo a empresa, com a base de aparelhos aumentando 182%, mantendo taxas significativas de crescimento até 2009, com o faturamento relacionado a estes aparelhos dobrando ano a ano até atingir a marca de US$ 3,7 bilhões. As receitas de aparelhos celular/Wi-Fi entre 2004 e 2005 ficaram divididas por região com os seguintes percentuais: Ásia-Pacífico, com 49%; América do Norte, com 7%; Oriente Médio e África, com 22% (?!?) e apenas 2% na América Latina.