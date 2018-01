Celular com Windows Mobile 6.5 some em congresso

Os segredos do Windows Mobile 6.5, novo sistema operacional da Microsoft para celulares, podem ter caído em mãos desconhecidas depois do desaparecimento de um celular protótipo em Barcelona durante o Mobile World Congress, informou nesta quinta-feira o jornal australiano The Daily Telegraph. Mobile World Congress - veja também: Panasonic e NEC lançam nove celulares com Linux Sony Ericsson lança celular com câmera de 12 megapixels Samsung lança celular movido a energia solar Indústria de celulares faz acordo para carregador universal De acordo com o jornal, o aparelho teria sido roubado do bolso de Sol Trujillo, presidente da companhia australiana de telecomunicações Telstra. O executivo havia recebido o aparelho da Microsoft para testar o sistema operacional durante o Mobile World Congress, realizado esta semana em Barcelona. Ainda não há pistas de quem levou o aparelho, mas o The Daily Telegraph informa que o celular desaparecido poderia ser o novo HTC Touch Pro2 ou o modelo HTC Touch Diamond2. Segundo o jornal, o sumiço do aparelho pode ser parte de um plano de espionagem industrial. Um porta-voz da Telstra reconheceu que o aparelho emprestado pela Microsoft a um executivo da empresa de telecomunicações desapareceu, mas negou que o protótipo estava com Trujillo no momento do desaparecimento. A companhia australiana se recusou a confirmar se o caso trata-se de perda ou de furto. Fontes da Microsoft ouvidas pelo jornal asseguram que o incidente não influirá de forma negativa em suas operações. "Apesar de lamentarmos o desaparecimento do celular cedido à Telstra, não acreditamos que o incidente possa influir de nenhuma forma na Microsoft", disse um porta-voz. A Microsoft ocupa o terceiro posto no setor de softwares para telefones celulares, mas espera avançar nesse segmento graças ao lançamento do Windows Mobile 6.5, que entre outros recursos inclui uma loja de aplicativos semelhante a da Apple.