Celular da Apple conquista brasileiros Apesar de ainda não ser comercializado oficialmente no País, especula-se que a Vivo irá oferecer o produto a partir dos Dias das Mães, o iPhone conquista a cada dia mais admiradores no Brasil. Projeções indicam que já há 105 mil usuários brasileiros ativos. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios deste domingo. Desde o anúncio do esperado celular da empresa de Steve Jobs, em janeiro de 2007, todas as principais fabricantes correram para aprontar novos modelos e fazer frente ao novíssimo rival. Porém, nenhum dos concorrentes se mostrou capaz de enfrentá-lo. Desde o seu lançamento oficial nos EUA, em 29 de junho de 2007, o revolucionário iPhone já vendeu em todo o mundo quase 4 milhões de unidades. São pessoas que, em bom número, idolatram o aparelho da Apple e são capazes de quase tudo para conseguirem o seu. Em novembro do ano passado, centenas de europeus enfrentaram a chuva e o vento, desde a madrugada, na Alemanha, para serem os primeiros a adquirir o iPhone no velho continente. Outro exemplo, esse mais extremo, é o do jovem Bijan Rezvani, que pulou nos trilhos do metrô de Nova York para salvar o seu amado aparelho. Em julho de 2007, o Link publicou o primeiro teste feito com o iPhone e destacava a expectativa criada pelo aparelhinho. Nos seis meses entre o seu anúncio e lançamento, o celular da Apple foi o assunto de 11 mil reportagens. Além disso, uma pesquisa por ele no Google levava a mais de 74 milhões de resultados. Atualmente esse número mais que dobrou, chegando a 154 milhões de resultados. Clique aqui para ver um passo a passo com texto (em inglês) e imagens mostrando como foi a apresentação do iPhone feita por Jobs na Macworld do ano passado.