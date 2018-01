Celular da LG sintoniza TV digital, tem tela sensível ao toque e acessa rede 3G A TV digital anda a passos lentos no Brasil, mas agora há mais um modelo de celular que permite sintonizar os canais abertos na telinha sem nenhum custo. É o Scarlet Phone, da LG, que segue a linha de televisores com o mesmo nome. É o primeiro celular com TV digital da LG e o quarto a ser lançado no Brasil em quase um ano (a Samsung tem dois e a Semp Toshiba, um). Desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro, o Scarlet tem uma tela com 3 polegadas, grande o suficiente para assistir à programação de TV. O problema é que nem sempre a qualidade da transmissão consegue "encher" a tela. A tela é sensível ao toque, onde ficam todos os botões para controlar a TV. Eles funcionam bem, mas, sem fone de ouvido, o volume é fraco para ambientes com muito barulho e tem apenas 7 níveis. O Scarlet acessa a rede 3G das operadoras, para navegar na web com alta velocidade. Estará a venda primeiro na Claro. O preço sugerido (sem os descontos dos planos) é de R$ 1.099. F.S.