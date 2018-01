Celular de número 6666666 é vendido por...R$ 6 milhões O celular de número 6666666 foi disputado lance a lance no Qatar por oito compradores. O lance mais elevado, de 10 milhões de riales (US$ 2,74 milhões ou aproximadamente R$ 6 milhões), encerrou o leilão organizado pela operadora Q-Tel. A empresa organizou um leilão nesta segunda, cuja entrada custava 3 mil riales. O dinheiro arrecadado com o evento foi doado para o fundo Zakat, de assistência a comunidades carentes. O lance inicial do número de celular foi de 1 milhão de riales. Além de ser uma combinação rara, o número da linha é associado ao 666, considerado o ´número da besta´ segundo o livro do Apocalipse, segundo a Bíblia. O nome do vencedor não foi divulgado. Segundo informações da agência QNA, o valor da venda será repassado à organização médica Hamad, que trabalha no atendimento a comunidades carentes no Qatar. (Com Agências Internacionais)