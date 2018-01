Celular do Google faz sua estréia em feira de Barcelona

O primeiro telefone celular equipado com o software aberto Android, do Google, foi apresentado em uma das maiores feiras de telecomunicações do mundo, em Barcelona, afirmou a companhia nesta segunda-feira, 11. As informações são da agência de notícias France Presse. VEJA TAMBÉM Google dará US$ 10 mi para melhores aplicativos de celular O Google espera que o Android seja o sistema operacional dominante no mercado de telefonia. Ele foi desenvolvido para melhorar o acesso à internet em dispositivos móveis. "Estamos recebendo diversas demonstrações de como o Android funciona com tecnologias diferentes", afirmou à AFP o porta-voz do Google, Barry Schnitt, nos bastidores do Mobile World Congress. Em novembro do ano passado, a companhia anunciou parceria com mais 33 empresas no que chamou de Open Handset Alliance (aliança pelos celulares livres), incluindo China Mobile, HTC, Intel, Motorola, Telefonica e LG. Algumas dessas empresas já mostraram protótipos com o Android nesta segunda. Anlistas de mercado afirmar que o eventual sucesso do Android pode credenciar o Google a liderar também os mecanismos de buscas em aparelhos celulares - e vender links patrocinados para serem acessados de qualquer lugar. O primeiro aparelho habilitado com o software Android deve chegar às lojas no segundo semestre.