Celular do Google são 'palavras no papel', diz Microsoft

O CEO da Microsoft, Steve Ballmer, endossou o discurso de rivais do Google nesta quinta-feira, 8, em Tóquio, contra a recém-anunciada plataforma de código aberto para celulares. Ballmer disse que o Google é líder, sim, em buscas na web, mas não em outros ramos da tecnologia. Veja também: Symbian, produtora de softwares para celulares, critica Google Primeiro protótipo do 'Gphone' é apresentado pela HTC "O Google não está à nossa frente", afirmou a repórteres num hotel da capital japonesa. "Na área específica de buscas online, ele lidera." A Microsoft começou nesta quinta-feira, 8, a oferecer novos recursos para sua rede social Windows Live, como e-mail, comunicador instantâneo, blogs e compartilhamento de fotos. O produto já havia sido anunciado nos Estados Unidos. Na segunda-feira, 5, o Google anunciou um sistema operacional aberto para celular chamado Android, previsto para chegar ao mercado no meio do ano que vem. A plataforma é elaborada em conjunto com fabricantes de celulares, uma forma de vários aparelhos usarem os aplicativos do Google, como e-mail, mapas e as buscas. O CEO da Microsoft afirmou ser difícil comentar os planos do Google para celulares porque ainda "são só palavras no papel" que demorarão a sair. Ballmer expressou esperança nos negócios da Microsoft no Japão, lembrando que consumidores japoneses usam mais a internet e celulares que em outros países. Mas ele também disse que a companhia espera um período de perda de dinheiro nos negócios e publicidade via internet. "Estamos em modo de investimento."