Celular do Google será apresentado nesta terça-feira O primeiro celular com o sistema operacional do Google, o Android, será apresentado amanhã nos Estados Unidos, segundo revelou a imprensa norte-americana. A operadora T-Mobile fará o lançamento do telefone, cujo modelo é batizado de Dream e fabricado pela taiwanesa HTC. A expectativa é de que o celular comece a ser vendido em outubro nos Estados Unidos pelo mesmo preço do iPhone, US$ 200. O celular com o Android terá tela de sensível ao toque, sistema de localização por satélite (GPS), Wi-Fi e será compatível com a tecnologia terceira geração (3G). Não se sabe ao certo até que ponto, mas, ao que tudo indica, o Dream será um concorrente direto do iPhone. Em junho o gigante da internet apresentou uma versão quase final do sistema operacional. Foram mostradas algumas funcionalidades bem diferentes, como uma forma de bloquear o teclado ligando pontos na tela e uma tela sensível com multitoque, como a do iPhone. O Android será outro competidor forte na briga de sistemas operacionais móveis, ao lado do Windows Mobile, Symbian, LiMO e o iPhone. Assim como os outros sistemas, o Android também será aberto. Qualquer empresa pode criar programas para os celulares do Google. O buscador premiou em um total de US$ 10 milhões para desenvolvedores de software que criassem os melhores programas para o Android. Veja os vencedores em http://code.google.com/android/. F.S.