Celular do Skype é lançado e permite ligações de graça

Após anúncio na semana passada, a Skype (empresa ligada ao eBay) apresentou nesta segunda-feira, 30, seu celular, em parceria com a operadora 3. Será possível fazer ligações gratuitas para outros usuários do telefone por meio de rede IP, a mesma que conecta dois computadores para transmissão de áudio e vídeo. As empresas anunciaram também que o novo Skypephone pode enviar mensagens de texto via IP. A expectativa é vender "muitas centenas de milhares" de unidades no mundo todo no último trimestre deste ano. "Estamos otimistas de que, em dois anos, venderemos milhões ao invés de milhares de telefones. Mas já em 2007 será possível colocar alguns milhares no mercado", afirma o diretor financeiro da operadora 3, Frank Sixt. O celular está sendo lançado inicialmente em nove países, incluindo o Reino Unido, Austrália e Itália. Na Inglaterra, o telefone custará 49,90 libras (US$ 102,60) no plano pré-pago e distribuído de graça entre os clientes da 3. O aparelho chega às lojas nesta sexta-feira, 2 de novembro. "O Skype agora é móvel. O novo celular permite fazer ligações de graça para outros usuários de Skype do mundo todo", diz o CEO da Skype, Michael Van Swaaij, num comunicado. A empresa foi comprada pelo eBay por mais de US$ 4,3 bilhões em 2005.