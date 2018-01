Celular é prático, mas pode sair caro

Não vão faltar opções para acompanhar a Olimpíada pelo celular. Apesar de a internet móvel ainda não ser realmente popular no Brasil, sites e portais desenvolvidos para as telas dos celulares vão trazer as últimas notícias, resultados dos jogos e as tabelas de medalhas. E as operadoras terão serviços especiais para ajudar seus assinantes a se manterem informados sobre a competição. É o que pretende fazer o analista Bruno Ferreira Luize de Paiva. Ele, que raramente assiste à televisão, acompanhará diariamente os jogos pelo seu notebook com conexão 3G e pelo seu iPhone. "Como muita coisa vai acontecer de madrugada vou poder me manter informado pelo laptop ou o celular onde quer que eu esteja", afirma Bruno. O portal www.estadao.com.br, em sua versão para celulares, trará as últimas notícias de Pequim na seção Esportes. Será o mesmo conteúdo do site normal, acessado no computador. O endereço da página móvel é http://wap.estadao.com.br – uma versão bastante leve, para não consumir muito tráfego de dados nos telefones. Outra opção é o endereço www.estadao.com.br/mobile. Ele é voltado para celulares com telas maiores e ainda carrega mais fotografias do que o outro site móvel. O portal Terra, que fará cobertura da Olimpíada ao vivo em vídeos na web, também terá um canal especial para celulares no endereço http://m.terra.com.br. Quem acessar o portal com um iPhone ou um iPod Touch poderá acompanhar os vídeos ao vivo ou os melhores momentos das competições. Outros sites móveis trazem canais especiais dos Jogos Olímpicos. Um deles é o portal JMobi, da empresa Praesto Convergence. A página está no endereço http://m.jmobi.com.br/olimpiadas e terá notícias dos principais portais de notícias do Brasil e outros estrangeiros. Segundo a Praesto, o JMobi também terá o quadro de medalhas. Mais uma opção adequada ao celular é o Medalha Azul (http://medalhaazul.mobi), criado pelo portal Wapja.net em parceria com a Samsung, que patrocina alguns atletas brasileiros. O site traz notícias da Olimpíada principalmente relacionadas aos atletas e downloads gratuitos de imagens. Acessar a internet pelo celular é fácil. A maioria dos telefones tem um ícone com o nome Web ou Internet. Basta entrar na ferramenta para abrir o navegador e digitar o endereço do site que você deseja visitar. A navegação é cobrada pela sua operadora de acordo com a quantidade de dados trafegados. Os preços, porém, são altos. Se você pretende acompanhar a Olimpíada diariamente pelo telefone, o ideal é assinar antes um pacote de dados com a sua operadora. OPERADORAS Os portais wap das operadoras também são uma opção para se informar. Pela Vivo, o conteúdo é fornecido pelo Terra e pela editora Abril, com notícias e a atualização do quadro de medalhas. A Claro também terá uma seção especial no site wap. A operadora ainda terá o serviço de notícias por mensagem de texto (SMS), que custa R$ 0,16 por cada alerta. Também será possível fazer download de toques de celular, papéis de parede, games e vídeos sobre a Olimpíada. Já no portal wap da Tim, além das notícias, medalhas, etc., os usuários poderão deixar comentários sobre os Jogos em uma espécie de mural. A operadora terá downloads de imagens, sons, games e ainda vídeos com os piores momentos da competição. Apesar de ter um portal wap com downloads, o foco da Oi será nas mensagens de texto. Serão sete tipos de alertas, incluindo o ‘despertador’, em que a operadora envia um SMS antes de uma competição começar. Outro alerta é o ‘resumo da madrugada’, com os principais resultados dos jogos já pela manhã. Cada mensagem custará R$ 0,15. COLABOROU BRUNO GALO Veja alguns sites para celular I Veja alguns sites para celular II