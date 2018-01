Celular explosivo: Motorola se defende em nota A Motorola divulgou nota oficial sobre o mais recente caso de celular de sua marca, que explodiu A empresa alegou que incidentes como o acontecido são raros e que seus engenheiros trabalharão para investigar as causas do problema. A Motorola disse ainda que possui total interesse na apuração do caso, mas que até agora não teve acesso ao aparelho danificado, uma vez que o mesmo foi entregue pela consumidora à delegacia local. "É prematuro especularmos sobre as causas do incidente até que tenhamos um laudo oficial que averiguará, dentre outras coisas, a originalidade dos produtos e sua forma de utilização", disse a empresa em um comunicado. A companhia solicitou ainda que os usuários de celulares da marca só usem em acessórios e equipamentos originais e aprovados pela Motorola, com especial destaque a baterias e carregadores, por razões de segurança.