Celular liga PC à web, mas cuidado Poucas pessoas sabem, mas celulares mais modernos também servem para conectar o computador à internet. Eles funcionam como um modem, com a diferença de que, em vez de ligar para um provedor de internet discada, você conecta o computador ou o notebook à web diretamente pela rede da operadora de telefonia móvel. Só use o celular para se conectar em casos de extrema necessidade. A conexão é exatamente a mesma usada para navegar pela web usando o telefone. Portanto, você pagará o preço das operadoras de celular para transmissão de dados, que custa cerca de R$ 6 por megabyte trafegado. Claro, existem pacotes pelos quais se paga uma mensalidade para navegar, mas eles só valem a pena para acessa a rede via celular com freqüência. Os planos não são ideais para pessoas que só precisam se conectar dessa forma quando a banda larga cai. Você vai precisar de um cabo USB para ligar o telefone celular ao computador, que vem incluído em quase todos os modelos. Se não tiver um, é fácil encontrar cabos do tipo em lojas e assistências técnicas de celular. Outra opção para ligar o telefone é a conexão Bluetooth (sem fio), desde que o computador ou o notebook também tenha um receptor Bluetooth. Para transformar o telefone em um modem também é necessário instalar o software de sincronização (programa do fabricante que faz transferência de arquivos entre o aparelho e o PC) usado pela maioria dos modelos de telefones. O CD de instalação do software acompanha o celular, mas também pode ser encontrado para download no site do fabricante. AGORA VAI Primeiro instale o software. Em seguida, conecte o telefone ao computador. O celular vai perguntar qual o tipo de conexão você quer fazer, por exemplo, transferência de dados (para copiar arquivos), modem, etc. Você deve escolher a opção ‘modem’, que, dependendo do modelo, também pode ser chamada de ‘PC Suite’ ou ‘serviço de dados’. Se o telefone não perguntar pelo tipo de conexão, ele precisa ser configurado manualmente. Nesse caso, no celular, é só entrar no menu/configurações/conexões (os nomes variam conforme o telefone) e procurar as opções do modo USB. Troque para ‘modem’, ‘PC Suite’ ou ‘serviço de dados’. Com o celular configurado, abra o programa de sincronização no PC e entre na ferramenta para se conectar à web. Alguns celulares, principalmente da Motorola, nem utilizam o programa de sincronização. Basta alterar o modo USB para ‘modem’, plugar o celular e ir em Iniciar/Configurações/Conexões de rede. Uma nova conexão, pelo celular aparecerá automaticamente. Você estará conectado à web. Mas, lembrando, use com moderação. F.S. e M.V.B.