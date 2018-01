Celular Messenger traz o básico para navegar

Depois do aparelho Scrapy, da Samsung, é a vez da LG trazer um celular barato, focado no acesso à internet. O modelo batizado de Messenger (GT360) tem até uma aparência bastante semelhante com o aparelho do concorrente. Ambos têm um teclado completo em formato QWERTY que desliza na horizontal por baixo da tela. Outro ponto em comum é que o Messenger é um celular simples, não chega a oferecer conexão 3G ou Wi-Fi, mas pretende ser um celular de entrada, para jovens de classe média que desejam acessar facilmente o Orkut, o MSN, o Google Maps e enviar e-mails, tudo pelo celular. O aplicativo do Windows Live dá acesso aos serviços online da Microsoft, como o Messenger, o Hotmail e a comunidade Live Spaces, menos popular. No menu do celular, também há um ícone especial para os serviços do Google: Orkut, Maps, Gmail e buscas na web. Todas essas funções já vêm instaladas e a maior parte é exibida em um menu especial assim que o teclado é aberto. Ao mesmo tempo, a tela gira na horizontal para facilitar a visualização de sites. O celular ainda usa o navegador Opera Mini, que também é exibido na horizontal quando o teclado está aberto. Por um lado, o teclado facilita a digitação de mensagens, recados do MSN, endereços de sites, etc., mas, por outro, quem já está acostumado com o teclado númerico tradicional sentirá falta da digitação intuitiva, em que é possível escrever sem olhar para a tela. O celular Messenger exige toda a sua atenção na hora de digitar, já que não tem jeito de escrever com o teclado fechado. Já para discar para um número, a LG facilitou o acesso às teclas. Não é preciso usar o teclado deslizante nesse caso. Um botão especial abre as teclas numéricas na própria tela, que é sensível ao toque. Mas não há muito o que controlar com os dedos na tela a não ser a discagem e a busca por um nome nos contatos. O Messenger passa a sensação de que seus comandos são incompletos. Ao mesmo tempo que ele tem uma tela sensível com teclado numérico, só permite digitar mensagens de texto, endereços dos sites, etc. no teclado QWERTY. Fora isso, o Messenger é um celular básico, com câmera razoável de 2 megapixels sem flash, toca-MP3, Bluetooth e rádio FM. Também já vem com um cartão de memória microSD de 1 gigabyte (GB) para armazenar arquivos. Ficha Técnica: Messenger (GT360) LG Preço: R$ 499 (sugerido, sem descontos das operadoras) Operadora: Todas, de acordo com o fabricante Especificações: - Tamanho (mm) : 101.5x51x16.8 - Peso (g) : 108 - Memória interna : 15MB - Suporte Micro SD: Até 4GB (inclui cartão de 1GB) - Câmera : 2 MP CMOS - Flash : Não - Captura de vídeo : Sim - Display: 2.4 polegadas, LCD TFT de 262 mil cores (240x320) - Bateria : Li-Ion 800 mAh - 3G e Wi-Fi: Não