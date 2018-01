Celular não substitui navegador GPS

A dinheirama gasta com um GPS para carros até pode ser economizada se você comprar um celular que já venha com antena de recepção de sinais de satélite e software de navegação instalado. Mas, acredite, o luxo do GPS automotivo ainda é recompensador. Os celulares ainda têm muito a evoluir para que possam substituir os navegadores para carros. Primeiro, o software de navegação – que serve para guiá-lo em um mapa 3D – não é gratuito nem para os celulares que já vêm com um receptor GPS, como o iPhone e smartphones parrudos da HTC. Alguns já têm o programa instalado, mas é preciso pagar pela licença. Para fazer o teste, escolhemos quatro modelos bem diferentes. Dos testados, o único que tem uma licença de software gratuita é o Q11 da Motorola. Para o Touché, da Elef, o programa custa R$ 399. Nos celulares Nokia, que usam o programa Nokia Maps, o preço do software é de R$ 190 por um ano. Já no W760 sai por US$ 30 (cerca de R$ 72) por ano. Um grande problema em todos eles é a falta de suporte de pára-brisa. Não é nada seguro dirigir com um celular na mão e ainda há o risco de levar uma bela multa se o policial entender que você está falando ao telefone. Além disso, os celulares dependem da transmissão de dados para que os programas de navegação se conectem à web via rede de telefonia celular para baixar os mapas ou comprar as licenças. Resultado: gastos extras no fim do mês. Apesar das ressalvas, o aparelho que se saiu melhor no teste foi o smartphone Touché, do fabricante brasileiro Elef. A tela é grande o suficiente para ver um mapa em 3D e ainda pode ser virada na horizontal, o que facilita bastante a visualização e a digitação de endereços. Na vertical, os botões do teclado ficam espremidos demais. Tanto o Touché quanto o N95 e o Q11 traçaram rotas boas até os endereços de destino, com exceção de um trajeto que entrou na Avenida Morumbi por uma rua que tinha um cruzamento perigoso demais. O Touché e o N95 também corrigiram os trajetos em pouco tempo ao se desviarem do caminho original, coisa que o Q11 demorou para fazer. O principal problema do Touché, e de todos os celulares testados, foi a lentidão do hardware em acompanhar a posição no mapa. TOUCHÉ ELEF PREÇO | R$ 1.599 (sugerido) OPERADORAS | Só é vendido em lojas PREÇO DO SOFTWARE | R$ 399 WEB | www.elef.com.br DETALHES | Primeiro no teste. Navegação é boa e a tela, grande; mas o preço é altíssimo. Q11 MOTOROLA PREÇO | R$ 899 (sugerido) OPERADORAS | Claro, Vivo e Tim PREÇO DO SOFTWARE | Gratuito WEB | www.motorola.com.br DETALHES | O segundo melhor colocado no teste. Tem preço bom, a navegação é razoável, mas, ao receber uma ligação, demora a voltar para o mapa. N95 8GB NOKIA PREÇO | R$ 1.999 (sugerido) OPERADORAS | Claro, Vivo e Tim PREÇO DO SOFTWARE | R$ 21 (7 dias), R$ 25 (1 mês) e R$ 190 (um ano) DETALHES | Segue bem as rotas, mas, para procurar endereços, é complicado W760 SONY ERICSSON PREÇO | R$ 799 (sugerido) OPERADORAS | Claro, Vivo e Tim PREÇO DO SOFTWARE | US$ 30 (válido por 12 meses) DETALHES | Barato, mas demora demais para recalcular uma rota e chegou a perder o endereço de destino.