Celular no avião: boa ou má notícia? Europa foi a primeira região do mundo a autorizar o uso de aparelhos celulares em pleno vôo. A tecnologia ainda precisa ser aprimorada e vai demorar para o serviço estar plenamente difundido, mas a decisão tomada há pouco mais de dez dias pela Comissão Européia – órgão executivo do bloco -, já provoca polêmica entre passageiros, empresas aéreas e órgãos reguladores. Leia a reportagem completa no caderno Economia&Negócios deste domingo. Pois é, o último reduto de tranqüilidade da vida moderna está para ser invadido pela telefonia móvel. Para a consultora de moda e etiqueta, Gloria Kalil, a solução seria a criação de uma ala para "plugados" e outras para "despuglados" dentro do avião, assim como existem hoje em restaurantes, por exemplo, uma ala de fumantes e outras para não fumantes. Com essa sugestão poderia ser resolvido o maior temor dos passageiros que é a de ser obrigado a conviver com a tagarelice do seu vizinho de assento. Há pouco mais de dois anos atrás o Link fez uma matéria mostrando que nem a ioga escapava da tirania do telefone celular. Na mesma época o Link antecipou ainda o surgimento de uma tecnologia que permitiria o uso de telefones celulares em vôos comerciais. Leia mais no Link: O inferno é o celular dos outros Carregue a bateria até no avião Ao surgir, celular não convenceu ‘Eu posso anunciar no seu celular?’