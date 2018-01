Celular no Japão avisa mulher sobre período fértil O estímulo à natalidade no Japão ganhou um aliado tecnológico: um celular da operadora NTT DoCoMo que avisa quando a mulher está no ápice de fertilidade, conforme o histórico de seu período menstrual. O aparelho faz estimativas baseadas nos últimos ciclos das usuárias, que podem ser alertadas até três dias antes ou mesmo no dia da ovulação. O celular foi idéia da projetista Momoko Ikuta, que assina o design de modelos com formas e tons delicados (como os da imagem ao lado). O aparelho traz ainda funções ´femininas´ como um banco de dados de receitas, e um botão que aciona um toque simulando que a usuária recebeu uma ligação, uma saída para as japonesas mais tímidas que querem fugir de encontros indesejados. (com Agências Internacionais)