Celular para fazer ligação até mesmo na balada

O novo celular Rokr EM35, da Motorola, nas lojas a partir de março, será o primeiro aparelho com a segunda versão da tecnologia CrystalTalk, que promete melhorar a qualidade das chamadas telefônicas ao reduzir a interferência de ruídos do ambiente (trânsito, outras pessoas falando, música alta, etc.). Mas será que melhora mesmo? Nos testes do Link, o EM35 mostrou que sim. Foi possível escutar claramente uma conversa mesmo com o celular ao lado de um som com volume alto. A diferença ficou clara ao fazer uma ligação com um telefone sem o CrystalTalk, quando praticamente se ouvia mais a música ambiente do que a voz. Apesar de a tecnologia ser mais vantajosa para o interlocutor do outro lado da linha, a acústica do EM35 também melhora a qualidade da ligação para o dono do aparelho. Uma situação ideal, porém raríssima, seria uma conversa entre dois aparelhos com a tecnologia. Há algum tempo a Motorola, dona da tecnologia, insiste no CrystalTalk e chegou a encomendar uma pesquisa mundial para saber como o barulho das cidades atrapalha as conversas por celular. Se a primeira versão não empolgou, dessa vez o CrystalTalk 2 altera de fato a qualidade da voz porque utiliza um microfone secundário apenas para captar – e separar da voz – os ruídos. O EM35 traz outras inovações, como atalhos para aplicativos (widgets), bom acabamento e um controle "wheel", como no iPod.