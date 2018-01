Celular plugado no carro e bolsa-bateria para laptop

Os televisores tradicionalmente dominam a feira alemã de eletrônica IFA, mas há muitos tipos de aparelhos de alta tecnologia expostos em Berlim esta semana, e o objetivo deles é tornar a vida mais simples e também mais bela. Quer seja no carro, desfrutando do contato com a natureza ou relaxando na banheira, as razões para estar desconectado do mundo eletrônico diminuem cada vez mais. O grupo holandês de eletrônica Philips apresentou uma tomada universal chamada Power4life (), teoricamente compatível com praticamente qualquer aparelho portátil, de laptops a players de MP3, que promete impedir que as baterias acabem nos momentos mais importantes. O carregador, que inclui um indicador luminoso capaz de informar quanta energia resta no aparelho, deve chegar ao mercado em dezembro. A companhia alemã Sunload oferece uma abordagem mais ecológica para manter os portáteis carregados o tempo todo. Sua bolsa para laptop () contém um painel solar flexível que ativa um carregador instalado do lado de dentro, e inclui também dois cabos USB e um espaço para armazenagem de baterias. A versão em lona tem preço de cerca de 400 euros (US$ 546), enquanto a versão em couro custa cerca de mil euros. As bolsas para laptops estão disponíveis no site da empresa. Tendo em mente a mobilidade, o grupo alemão Funkwerk Dabendorf demonstrou um kit portátil de comunicações que não requer o uso das mãos. Chamado EGO Cup (), ele se encaixa no porta-copos de um carro e pode ser ligado ao isqueiro do painel. O sistema é compatível com oito celulares diferentes e se conecta via tecnologia de rádio sem fio Bluetooth, segundo a empresa. O EGO Cup estará disponível a partir de novembro por 89 euros. Embora a mobilidade seja um dos grandes temas da IFA - a mais antiga feira mundial de bens eletrônicos de consumo, os fabricantes também exibem no evento cobiçados objetos domésticos. O grupo suíço Xounts oferece uma combinação de luminária e sistema de som (foto acima), em forma de cone, com uma coleção de "skins", disponíveis em uma ampla variedade de padrões e design para seleção pelo usuário. No futuro, os consumidores poderão mandar imagens pessoais para o site da empresa e encomendar uma luminária personalizada.