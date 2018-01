Celular pode baixar podcasts Por aqui o N91, celular da linha Nseries da Nokia, ainda não foi lançado, mas ele já chama a atenção por conta de um recurso curioso: a possibilidade de baixar diários de áudio na internet, os chamados podcasts. Isso é possível por meio de um software gratuito que pode ser baixado pela Web e instalado no aparelho. Com ele, os usuários poderão encontrar e baixar seus podcasts favoritos direto para o N91. Usuários ainda terão a possibilidade de ouvir trechos dos programas enquanto eles estiverem sendo baixados. E antes que você pense na conta astronômica que o usuário pode ter de pagar pelo tráfego de dados (alguns podcasts podem pesar mais de 100 MB), vale lembrar que o N91 é capaz de operar em redes Wi-Fi, o que pode facilitar o trânsito de arquivos maiores. O N91 é um celular GSM com foco em reprodução de músicas. Ele traz um HD interno com 4 GB de capacidade e câmera digital de 2 Megapixels. O produto ainda não tem data prevista para ser lançado no Brasil.