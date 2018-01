Celular pode gerar cerca de R$5 mi em receitas ao Metrô de SP Antes mesmo que os 3,3 milhões de usuários diários dos trens do Metrô de São Paulo possam utilizar seu celular em todas as estações, a rede de telefonia móvel implantada na infra-estrutura da Companhia do Metropolitano começa a gerar receita à empresa. O regulamento prevê que o pagamento das operadoras pelo uso da infra-estrutura comece em até seis meses do início das transmissões, o que fez com que em maio algumas delas já começassem a pagar. O processo, lançado no final do ano passado, atraiu as quatro operadoras de telefonia móvel do Estado -- Vivo, Claro, TIM e Nextel -- e mais recentemente a Oi, que se prepara para estrear em outubro no mercado paulista. Pelo regulamento, no primeiro ano de transmissão cada operadora deve pagar 73,3 mil reais mensais à Companhia do Metropolitano, o que leva a um total de 4,4 milhões de reais em 12 meses. Os valores, entretanto, são reajustados ano a ano e chegam a 93,3 mil mensais no quinto ano, o equivalente a 5,6 milhões de reais em 12 meses. O total pode ser ainda maior, caso a "aeiou" (antiga Unicel) se junte ao grupo de operadoras, o que não aconteceu até agora, como explicou José Jacques Yazbek, gerente de negócios da Companhia do Metropolitano. Por enquanto, o celular já pode ser usado na Linha 4 (Verde) do Metrô, trecho subterrâneo que hoje tem 10,7 quilômetros e passa por toda a extensão da Avenida Paulista. Nas demais linhas Azul, Vermelha e Lilás, entretanto, que concentram a maior parte da população usuária e 47 estações, ante as 11 da Linha Verde, o serviço só deve estar disponível no final deste ano. Como explicou Yazbek, em entrevista à Reuters, o regulamento não estipulou prazo para que o processo estivesse finalizado, somente a data a partir da qual as operadoras deveriam começar a pagar pelo uso da infra-estrutura. Por isso, "é do interesse delas" que o recurso fique pronto o quanto antes para que o tráfego de telefonia gerado possa compensar o pagamento do aluguel, segundo ele. Para dividir os custos, as operadoras implantaram compartimentos únicos, que abrigam as antenas de cada uma delas. Segundo Yazbek, a estrutura que está sendo montada envolve a terceira geração de telefonia móvel, o que vai permitir, além das conversas durante o trajeto, também o acesso à Internet móvel. "O regulamento envolve voz e dados", esclareceu. PLANO PARA OUTROS TIPOS DE RECEITA O Metrô também pretende estudar outras formas de geração de receita com o sistema novo de sinalização, controle e telecomunicações que será implantado até o final de 2010. Entre as opções, o Metrô poderá comercializar o acesso à Internet. Ele ressalta, no entanto, que "ainda não há nada definido" sobre isso, mas a estrutura permitirá opções como essa. O Metrô paulistano gera atualmente algo entre oito e nove por cento de sua receita com serviços não-tarifários (não relacionados à tarifa da passagem). No último exercício, foram 84,7 milhões de reais dentro dos quase 1 bilhão de reais faturados pela companhia. Desse montante, como explicou Yazbek, a maior fatia vem da mídia veiculada nos trens e estações: 24 milhões de reais. Segundo ele, a receita que a empresa vai agregar com a rede de celular ainda é pequena diante da receita total, mas "é uma cifra importante". A meta da área de negócios não-tarifários é chegar aos 100 milhões de reais em 2010, cifra que a companhia pretende alcançar com a instalação de shoppings, teatros e drogarias na área das estações. (Edição de Alberto Alerigi Jr.)