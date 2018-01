Celular pode substituir o modem Para conectar seu computador à web via rede 3G da Tim, não é obrigatório comprar um minimodem 3G da operadora. Basta conectar um celular compatível com a tecnologia de terceira geração à máquina. A Tim permite assinar e utilizar os mesmos planos 3G no celular que, plugado no PC, acessa a internet da mesma forma que o modem. Logo, essa é uma boa opção para quem já tem um celular 3G ou está pensando em trocar de telefone. Nesse caso, vale investir logo num aparelho de terceira geração. O uso do telefone, porém, tem sérias desvantagens, principalmente porque a bateria esgota em poucas horas se você ficar conectado ininterruptamente. Ainda há o problema da mobilidade. O celular deve estar sempre plugado no computador para mantê-lo online, apesar de a conexão de dados não atrapalhar para receber ou fazer ligações. Diferentemente da Tim, na Claro não dá para assinar o mesmo plano do modem no celular. Existem pacotes diferentes só para os telefones 3G. O estranho é que, para usar o celular como um modem, o cliente paga até R$ 99,90 por mês e tem direito a no máximo 2 gigabytes (GB) de tráfego de dados. Com o modem, a internet é ilimitada e a mensalidade tem o mesmo valor. F.S. e M.V.B.