Celular pré-pago no Brasil é o 4º mais caro do mundo

O Brasil tem um dos sistemas de celulares pré-pagos mais caros do mundo e o governo negocia com as operadoras uma redução do valor cobrado aos consumidores. Segundo um levantamento interno feito pelo Ministério de Comunicações, o valor cobrado pelo pré-pago no Brasil seria o quarto ou quinto mais caro do mundo, superando Estados Unidos, Reino Unido, Rússia e China. O governo ainda garante que, em um ano e oito meses, a cobertura de celulares estará em 100% do território nacional. Veja também: Blog do Renato Cruz - O preço do pré-pago Brasil tem o iPod mais caro do mundo Segundo o ministro de Comunicações, Hélio Costa, a meta do governo agora é a de convencer as operadoras a reduzir os preços. "Fizemos um levantamento em todo o mundo e concluímos que o que se cobra no Brasil é alto demais", afirmou Costa. Segundo ele, a média do valor é de R$ 1,25 ou R$ 1,20 por minuto. "Apenas os países escandinavos e o Japão têm tarifas mais altas que o Brasil", alertou o ministro. "As operadoras negam isso e alegam que há descontos para quem compra mais créditos. Mas a realidade é que a unidade é esse valor", disse. "Temos um sistema caro e pouco usado. Precisamos mudar isso", afirmou o ministro, que está em Genebra para reuniões diplomáticas. Costa, porém, não defende a criação ainda de tetos para esses serviços. "Temos de negociar. Não há outra solução", disse. O ministro admite que as operadoras ficaram "assustadas" quando o governo primeiro chamou para debater o assunto. "Mas tentamos convencê-los de que, se o preço for reduzido, ampliaremos o número de usuários, o que irá compensar a queda nos preços", disse.