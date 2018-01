Celular tem câmera de 5,1 megapixels e 'fala' com YouTube

A LG Electronics anunciou nesta quinta-feira o lançamento de seu primeiro telefone celular com câmera de alta resolução e espera conquistar uma fatia de 10 a 15% desse segmento dentro de um ano. O modelo Viewty será vendido na Europa a partir de outubro, com preço de mercado a ser definido entre o aparelho da LG Shine, que é vendido por cerca de 400 euros (US$ 547), e o LG Prada, que custa cerca de 600 euros, disse o responsável de estratégia de projetos da divisão de comunicação celular da LG, Chang Ma, à Reuters. Segundo executivo, o telefone foi criado para facilitar o envio, compartilhamento e visualização de fotos e vídeos. O telefone tem tela sensível a toque, câmera de 5,1 megapixels e um atalho para enviar vídeo ao site YouTube. Ma acrescentou que o Viewty será vendido mundialmente um mês ou dois após o lançamento na Europa. A LG também lançou um smartphone, o LG-KS20, com tela sensível a toques e acesso à Internet em alta velocidade por tecnologia HSDPA. O KS20 é o primeiro aparelho da LG lançado na Europa com a plataforma da Microsoft Windows Mobile. O anúncio e a entrevista aconteceram em Berlim durante a maior feira de produtos eletrônicos da Europa, a IFA.