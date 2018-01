Celular tem ringtone tão alto quanto motosserra

Uma companhia britânica colocou à venda no país um telefone feito para pessoas com deficiência auditiva cujo ringtone pode atingir até 100 decibéis - o equivalente a uma motosserra ou um trem passando.

O novo modelo da Geemarc, que está sendo apontado como o telefone mais barulhento disponível à venda, já vendeu milhares de cópias no mercado britânico.

O equipamento foi concebido após indicações do Royal National Institute for Deaf People, maior organização beneficente britânica dedicada a ajudar deficientes auditivos.

"Muitos de nossos clientes com dificuldades auditivas estão cheios de tanta tecnologia desnecessária em outros telefones celulares. Eles querem simplesmente um telefone que ele possam ouvir tocar", afirmou o presidente da HearingDirect.com, um site especializado na vende de aparelhos e acessórios auditivos, em declarações reproduzidas no jornal "The Daily Telegraph".

O modelo tem como público alvo os usuários de idade mais avançada. Por isso, a Geemarc incluiu no desenho também uma tela grande, caracteres largos e botões espaçosos.

"Existe uma necessidade real de um telefone que não se pareça com algo para pessoas com necessidades especiais, mas que seja simples de usar", disse a companhia ao apresentar o modelo.

"Há uma porção de idosos frustrados com os iPhones e outros smartphones que fazem de tudo, mas são difíceis de usar se você tem miopia." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.