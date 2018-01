Celular vira auxiliar digital do automóvel Carro e celular agora combinam. Antes que você estranhe, continua proibido dirigir falando ao telefone. Mas o aparelhinho que nos últimos anos ganhou tantas funções está se transformando em um aliado para a segurança do carro. É que algumas empresas oferecem serviços que possibilitam monitorar o veículo pelo visor do celular. A SIM (Sistema Integrado de Monitoramento) desenvolveu o SIM GPS GSM. Um receptor de GPS é instalado no veículo. Além de poder monitorar o veículo pela internet, o cliente pode baixar um aplicativo no celular. "O aparelho deve suportar a linguagem Java", explica o gerente Comercial da SIM, Galahad Rebouças. "Deve ser GSM, do tipo que tira fotos", simplifica. Se o cliente foi a uma festa, por exemplo, e está preocupado com o carro que deixou na rua, precisa só selecionar o aplicativo na tela e esperar o mapa carregar. A imagem que aparece no visor mostra a localização e o último deslocamento do veículo. Se a ignição estiver ligada, indica a velocidade do momento. No caso de o carro estar em movimento, é possível acompanhar sua posição a cada 30 segundos. "É bom para os pais que se preocupam com a segurança dos filhos que saem de carro", diz Rebouças. A habilitação do serviço custa R$ 580, mais R$ 45 de instalação e mensalidade de R$ 99, para o monitoramento. O contrato é de 24 meses, mas há planos que permitem diluir o preço da habilitação nas mensalidades. O sistema é compatível com as operadoras Claro e TIM, que cobram cerca de R$ 7 pelo megabyte. Segundo Rebouças, isso é suficiente para mais de 150 consultas. Alternativas Já a empresa Earth Search oferece o sistema Auto Search que, assim como o equipamento da SIM, deve ser habilitado em celulares GSM. "É possível bloquear e desbloquear o carro pelo celular. Se o veículo estiver desligado e for movimentado, o cliente recebe um SMS", diz a gerente de Marketing Adriana Rocha. Também é possível localizar o carro, não por mapa, mas pelo nome da rua. E receber uma mensagem cada vez que o veículo ultrapassar o limite de velocidade estipulado pelo cliente. O Auto Search oferece ainda a cerca eletrônica, também disponível no sistema da SIM. O usuário determina no site um limite de área dentro do qual o carro poderá circular. Se for ultrapassado, o cliente receberá um alerta. O pacote para o primeiro ano de uso custa R$ 1690, com instalação. A partir do segundo ano, o custo mensal é de R$ 96. A Pósitron, por sua vez, desenvolveu um alarme com rastreador. "Sempre que o alarme do carro dispara, o cliente recebe um e-mail no celular. Por exemplo, se o vidro for quebrado", explica Sílvio Torres, diretor Comercial da Pósitron Rastreadores. O celular também avisa se o carro ultrapassar a cerca eletrônica. É possível comprar o rastreador, mas Torres sugere alugar. "A instalação custa R$ 795 e é preciso pagar mais R$ 95 mensais. Alugado, o produto é atualizado anualmente", diz. O serviço vale para todas operadoras e é compatível com aparelhos que recebem e-mail.