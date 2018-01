Celular vira guia de bolso inseparável

O telefone móvel é o companheiro inseparável de cada manhã da arquiteta Adriana Vukojicic. Ela se levanta da cama e a primeira coisa a fazer é consultar, acredite, a previsão do tempo. No celular. Vestir uma roupa inadequada para um dia frio ou ensolarado é raridade para ela. O passo seguinte é ver a situação – quase sempre caótica – do trânsito. "Se tem muito congestionamento sei que preciso pegar caminhos alternativos", explica. Ainda sobra tempo para a diversão. Adriana também consulta o horóscopo pelo telefone e sai de casa prevenida. "Não sou o tipo de pessoa que sabe mexer em todas as funções do celular, mas acessar esse tipo de informação é muito fácil", diz a arquiteta, que começou a usar os serviços por influência do marido. Ele trabalha no mercado financeiro e sempre verifica as cotações pelo telefone móvel. Como afirma Adriana, é fácil mesmo. E algumas pessoas já começam a dar uma nova utilidade ao telefone móvel, transformando-o num guia pessoal de bolso. Afinal, é possível usar o celular para procurar endereços, linhas de metrô, listas telefônicas, horários de cinema, restaurantes, baladas... Se o clima esquentar, você pode pesquisar até mesmo motéis. Serviços das operadoras para aparelhos com GPS vão ainda mais longe e buscam hospitais, agências bancárias, delegacias, shopping centers e mais uma série de locais próximos a onde você se encontra. A praticidade também tem ajudado o publicitário Kauê Cury. Ele utiliza o celular para encontrar principalmente horários de cinemas e endereços de restaurantes e bares. "Poderia procurar o endereço no computador antes de sair de casa, mas sempre esqueço de anotar. É muito mais ágil usar o telefone. Nem preciso ligar para os amigos e perguntar como chega", afirma. COMO FUNCIONA O jeito mais comum – e simples – de procurar o serviço que você precisa é por meio da internet. Isso mesmo. Com o telefone, você acessa um site especialmente desenvolvido para se adaptar à tela do seu celular e, ao mesmo tempo, leve, evitando o consumo excessivo de kilobytes. Detalhe importante: para navegar na internet pelo celular, o ideal é ter um plano de tráfego de dados para não gastar demais.Um dos sites do tipo mais completos é o portal Hands (wap.hands.com.br). É possível ver a programação cultural – cinemas, shows, exposições, teatros e passeios – das principais capitais do País. Também dá para encontrar opções de programas durante a noite, como restaurantes, baladas e motéis. A variedade é grande porque o Hands é alimentado com o conteúdo de sites conhecidos, como Guia da Semana, Veja São Paulo, ObaOba e o Guia de Motéis. Outro deles é o WebMotors onde estão cadastrados até endereços de oficinas mecânicas para salvá-lo em uma emergência. Também há uma página do BuscaPé – site que busca preços de produtos e serviços em lojas virtuais – no portal Hands. Dá para consultar o preço de uma câmera digital, por exemplo, e escolher a loja mais barata. Você digita seu e-mail e o site envia o link do produto. Se quiser ler notícias, o Hands também dá acesso à versão móvel do portal estadao.com.br. O chato do Hands é que demora muito para encontrar o serviço certo se você navegar pelas categorias, subcategorias, sub-subcategorias e por aí vai. Por isso use a ferramenta de busca para facilitar a vida. Se estiver procurando o horário de um filme, digite o nome e clique OK. Outro portal móvel bacaninha é o Wapja (wapja.net). Ele não é tão variado, mas traz as informações básicas da cidade de São Paulo logo na tela inicial, como previsão do tempo e trânsito. Os bares e as baladas também já estão divididos pelos bairros boêmios da cidade. E que tal saber qual trajeto do metrô e dos trens da CPTM você tem de fazer para chegar à estação de destino? Entre no site www.metrosp.mobi no seu celular e vá em "Trajeto". Você escolhe a estação de origem e aquela para onde precisa ir. O site dá o caminho e explica onde você deve trocar de trem. O serviço poderia ser melhor se fosse possível digitar o endereço do local onde precisa chegar e o site indicasse a estação mais próxima. Além disso o metrô não é tão complicado quanto o sistema de ônibus da cidade – que ainda não tem serviço parecido. Para ver as estações de metrô de outros países, acesse o site i-metro.mobi. É uma boa para quem vai viajar e não quer abrir toda hora aquele mapa enorme no meio da rua. Os cariocas também podem entrar no pipoca.mobi para encontrar os endereços dos cinemas e horários dos filmes na capital fluminense. PROGRAMINHAS Outra forma de transformar seu celular num guia de bolso é instalar pequenos programas que atualizam as informações pela web. Eles têm uma cara mais bonitinha do que os sites para celular, são mais fáceis e rápidos de usar e também são leves. Ou seja, a conta de celular não sai tão cara. Os programas são legais principalmente para quem usa os mesmos serviços com freqüência. Mas tem um problema: apenas celulares mais novos são compatíveis com esses softwares. Seu aparelho precisa aceitar programas em Java. Se você não tem certeza, faça o teste com um deles. Um dos programas é o U.find. Ele pode ser baixado acessando wap.ufind.com.br pelo celular. Sua ferramenta mais legal é a busca por postos de gasolina. Você digita o endereço onde se encontra, e o U.find não apenas mostra quais são os postos mais próximos como informa o preço da gasolina, do álcool ou do diesel (nada de GNV), com base em informações da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Da mesma forma, também é possível encontrar bares e baladas perto do endereço que você digitar. Outra opção é fazer a busca por nome. O U.find também mostra a previsão do tempo e as condições do trânsito. São 420 cidades cadastradas, mas nem todas são cobertas por serviços como o de busca de postos de gasolina. Agora imagine que você precisa pegar um parente no aeroporto e quer saber se a chegada do vôo foi confirmada? Baixe o programa Vôos Mobile no site voosmobile.com.br/app (entre pelo celular) e pesquise horários de partidas e chegadas pelo número do vôo, da companhia aérea ou do aeroporto de origem. Isso em diversos aeroportos do País. A informação vem da Infraero. É a mesma disponível nos painéis dos terminais. Outro programa é o RodoviasBR. Ele serve para consultar as condições das estradas federais do País. Para baixá-lo acesse www.fazion.com.br no seu aparelho. A busca é complicada porque você precisa digitar o trecho da rodovia, por exemplo, do quilômetro 100 a 300, mas funciona. No mesmo site www.fazion.com.br há outro programa, o Brasileirão 2008. Com ele você acompanha os resultados e as tabelas e consulta os jogos de cada rodada.