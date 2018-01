Celulares: a hora e a vez dos softwares

A indústria de celular mostrou na semana passada durante a maior feira do mundo sobre tecnologia móvel, o Mobile World Congress, em Barcelona, na Espanha, que a briga pela inovação a partir de agora acontece mais em torno dos recursos e serviços dos aparelhos do que na busca pelo design atrativo e pela tecnologia mais avançada. Essa disputa, que já ganhava forma desde o ano passado, vai ser ainda maior em 2008 com a convergência dos telefones móveis com a internet. Se em 2007 os fabricantes de celulares foram obrigados a enfrentar um concorrente inesperado – a Apple com o revolucionário iPhone –, este ano será a vez de bater de frente com outro titã da tecnologia: o Google. A empresa, mais conhecida pelo seu famoso buscador, se uniu com outras companhias de tecnologia móvel – incluindo fabricantes, como LG, Motorola, Samsung e HTC – para lançar um sistema operacional para telefones móveis batizado de Android (leia mais na página ao lado). No Mobile World Congress (MWC), as empresas parceiras do Google mostram pela primeira vez ao público protótipos de celulares rodando o software. Mas a vida do Google não vai ser fácil. A Nokia demonstrou que está investindo nos serviços para celulares. Lançou a segunda versão do seu guia de mapas, o Nokia Maps 2.0, cuja principal novidade é a navegação para pedestres. O programa ainda está em versão de testes, mas é possível fazer o download no site www.nokia.com/betalabs/maps. O fabricante também lançou um serviço online, chamado Share on Ovi. É uma espécie de comunidade virtual para compartilhar fotos e vídeos. Na feira também foi apresentado uma nova versão de teste do sistema operacional S60, usado principalmente nos celulares da Nokia, para telas de toque. Também na área de sistemas operacionais para celulares, foram anunciados quais serão os primeiros aparelhos a chegar no mercado com um software baseado em Linux, o LiMo. São alguns modelos da Samsung, Panasonic, NEC, LG e Motorola, incluindo o Rokr E8 da Motorola, apresentado em janeiro na Consumer Electronics Show, em Las Vegas. Até a Nvidia, famoso fabricante de chips para placas de vídeos, mostrou um incrível sistema operacional conceitual para apresentar a qualidade gráfica de seu novo processador para celulares, APX 2500, que possibilita a criação de interfaces em três dimensões. A Microsoft não quis ficar de fora e, durante o Mobile World Congress, anunciou a compra da Danger, uma empresa americana especializada no desenvolvimento de serviços online para celular. E o Yahoo! anunciou o lançamento de um serviço para celulares que integra os programas de bate-papo, além de e-mail, notícias e o buscas na web, o oneConnect. LANÇAMENTOS Os telefones celulares lançados na feira também tiveram tanto destaque quanto os softwares e serviços. A notícia ruim é que todos são voltados para a Europa, EUA e Ásia, e ainda devem demorar para chegar no Brasil. O Xperia (X1) da Sony Ericsson chamou a atenção. Além de ser o primeiro aparelho do fabricante que roda com Windows Mobile, as configurações são impressionantes: tem GPS, Wi-Fi, tela sensível ao toque, câmera de 3,2 megapixels e funciona com 3G (conexão de alta velocidade pela rede de celular). Sem falar no teclado ligeiramente curvado que desliza para o lado. Outro celular de destaque da Sony Ericsson foi o W980 Walkman, que tem uma borda luminosa que brilha conforme a vibração das músicas. A Nokia trouxe o N96, sucessor do N95, que agora tem 16 gigabytes de memória interna. O N96 é em formato slide, só que a parte inferior desliza para cima e para baixo. De um lado está o teclado do telefone e de outro as teclas para tirar foto. A câmera é bem poderosa. Tem 5 megapixels e lente Carl Zeiss (leia mais abaixo). Também funciona com 3G, Wi-Fi e ainda tem um apoio para ser colocado sobre uma mesa e assim ficar mais fácil de assistir a vídeos.O MWC teve ainda muito mais. Confira os outros textos desta página. Veja aqui algumas novidades.