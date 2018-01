Celulares avançados dominam Na Coréia, o celular é fundamental para o estilo de vida conectado. Com ele, o coreano ouve música, paga contas, tira fotos, navega na web, faz vídeos e tecla com os amigos. O hábito de teclar é tão disseminado que os jovens até desenvolvem técnicas supervelozes de digitação. O estudante Lee, de 16 anos, nem olha para a tela para teclar. Seus dedos treinados voam pelas teclas, enquanto ele fala calmamente, dividindo sua atenção. Ele, como boa parte dos estudantes coreanos, é capaz de mandar até cem mensagens de texto por dia. "Tem horas que não dá para falar e teclar é mais fácil", conta. "Mandar fotos engraçadas também é muito legal." A TV digital no celular é tão comum que o coreano acha engraçado o espanto do estrangeiro. "Não é assim lá?", pergunta Lee, sorrindo. Enquanto as operadoras brasileira se preparam para oferecer a tecnologia 3G (terceira geração), a Coréia já vive a transição para a 4G. O WiBro, a quarta geração de comunicação sem fio, versão coreana do WiMax, começa a ganhar força. Uma conexão de 18Mbps, sem limite de downloads, custa o equivalente a US$ 22 (R$ 37) por mês e permite fazer ligações com vídeo em tempo real com imagem de alta qualidade e, simultaneamente, baixar conteúdo da web.J.A.