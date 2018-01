Celulares com câmera já são 48% dos aparelhos vendidos Embora nem sempre sejam usadas, as câmeras digitais estão cada vez mais presentes nos telefones celulares vendidos em todo o mundo. Segundo estudo da consultoria Gartner, até o fim do ano, telefones com câmeras responderão por 48% do total de vendas mundiais de aparelhos. E essa cifra, ainda segundo a empresa, pode chegar a 81% até o final da década, chegando a um bilhão de aparelhos com câmera/ano. O levantamento indica que as vendas de fones com câmeras quase triplicou desde 2004, devendo chegar a 460 milhões de unidades até o final do ano, num crescimento de 43% em relação ao ano passado. Em mercados mais maduros como no Japão, os telefones com câmera já são 97% do total das vendas.