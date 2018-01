Celulares com Wi-Fi serão 132 milhões em 2010 No Brasil se contam nos dedos das mãos os modelos de celulares capazes de funcionar em redes de telefonia móvel e que, ao mesmo tempo, possam usar a velocidade de ambientes Wi-Fi para fazer uma ligação de voz sobre IP e baixar dados, por exemplo. Os poucos aparelhos disponíveis ainda são caros e, evidente, as operadoras de telefonia celular ainda hesitam em colocar nas mãos dos usuários algo que possa canibalizar parte de sua fonte de renda com as tarifas de ligações. No caso brasileiro, em que as redes Wi-Fi ainda não estão tão disseminadas, o risco para estas empresas é menor, mas um estudo da consultoria In-Stat revela um futuro promissor para estes aparelhos. Um levantamento afirmou que até o ano 2010, serão vendidos mais de 132 milhões de aparelhos celulares capazes de interagir com redes Wi-Fi em todo o mundo. O estudo indica que, ao menos nos EUA, as empresas podem acabar oferecendo aparelhos compatíveis com Wi-Fi a contragosto, já que a concorrência pode fazê-lo, levando à perda de clientes. A empresa também indicou que existem mais de 20 modelos com a função à venda atualmente em todo o mundo e que alguns destes estão incorporando aplicativos similares ao Skype para fazer ligações de voz gratuitas, pela internet, quando em áreas cobertas por redes Wi-Fi. No Brasil, a distribuidora Ynoma já vende um aparelho com esta função, o GF-200 da UTStarcom, que custa cerca de US$ 700 no mercado brasileiro. A Benq-Simens também demonstrou um smartphone que funciona como celular e que opera em redes Wi-Fi, o P50, durante a Telexpo 2006. O produto, no entanto, ainda não está disponível comercialmente no Brasil. Outra notícia recente dá conta de que a operadora de telefonia VoIP Voice Global vai iniciar a fabricação no Brasil de telefones celulares com funcionalidade de voz sobre IP no Brasil. A companhia deve produzir 15 mil aparelhos até o final do ano em Ilhéus, na Bahia, nas instalações da brasileira Ipex Corp. O aparelho, o IPX 600, deverá chegar ao mercado brasileiro com custo aproximado de U$ 500.