Celulares com Windows Mobile terão versão própria do Avantgo A iAnywhere, subsidiária da Sybase, anunciou a disponibilidade da versão beta do AvantGo, software que traz conteúdos para dispositivos móveis e PDAs e que, agora, tem uma versão para celulares com o sistema operacional Windows Móbile, da Microsoft. A companhia pretende estender seu serviço de Internet móvel, AvantGo, para usuários desses equipamentos, oferecendo-o gratuitamente. Usuários destes aparelhos terão acesso a milhares de sites otimizados para visualização nestes aparelhos (é possível escolher um endereço na internet e pedir para o AvantGo ´adaptar´ o site para ser visualizado nas pequenas telas de celulares e PDAs). Além disso, os usuários terão acesso a conteúdos diversos, como esportes, notícias, previsão do tempo, viagens, ferramentas e aplicações gratuitas como canais sobre culinária, aprendizado de idiomas, exercícios físicos, localização de pontos Wi-Fi e comparação de preços de produtos, entre outros.