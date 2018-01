Celulares completos para o trabalho

Atualmente a Nokia é o fabricante que tem mais modelos diferentes de smartphones 3G oficialmente disponíveis no Brasil. Para fazer o teste, o Link pediu três aparelhos com características variadas, o E61i, o E65 e o N81 8GB. Há outros modelos 3G, como o famoso N95. O E61i faz mais o estilo do profissional ultraconectado que não vê problemas em ter um aparelho grandalhão. O E61i tem 7 centímetros de largura e 11 de altura. Só a espessura que é pequena, tem pouco mais de 1 centímetro. O teclado é no padrão QWERTY (como o do computador) e aceita os principais acentos da língua portuguesa, o que ajuda na hora de escrever um e-mail, mensagem ou documento "formal", com acentuação. Ele também é recheado de recursos para se conectar. Consegue acessar à internet sem fio (Wi-Fi) e com a configuração correta, é possível conectar a rede da empresa com o telefone mesmo se você estiver na rua. Além disso, também funciona com provedores de telefonia via internet, serviço conhecido como VoIP que algumas empresas utilizam para economizar no gasto com telefonia. Se você tiver uma impressora que se comunica com outros equipamentos com a tecnologia Bluetooth (sem fio) também pode enviar documentos para impressão pelo smartphone. Só que o E61i também tem alguns problemas. A memória interna é de apenas 50 megabytes (MB). Ele também só se conecta às redes 3G que operam em 2,1 GHz (veja página anterior). O estranho é que o celular consegue receber videochamadas, mas, como não tem câmera frontal, só mostra a imagem de quem ligou. Sincronizar o telefone com o programa Outlook é quase perfeito. O software da Nokia consegue transferir facilmente os compromissos do calendário, tarefas, notas e os contatos do Outlook. Só não passa os e-mails em si. O legal do programa de sincronização é que dá para fazer um backup de tudo que está gravado no celular, incluindo contatos e mensagens de texto (SMS), e o arquivo pode até ser gravado em outro celular do fabricante. Configurar contas de e-mails no E61i, como Gmail ou Yahoo!, é um pouco complicado. É preciso editar manualmente as configurações dos servidores de entrada e saída. Mais difícil ainda é criar uma segunda conta. Você tem de entrar em mensagens/opções/configurações/e-mail/opções e, finalmente, nova caixa. Esse dificuldade também está presente no E65 e no N81 testados porque eles utilizam o mesmo sistema operacional, conhecido como S60. O E65 tem praticamente todos os recursos do E61i (como acesso remoto, Wi-Fi, VoIP, impressão via Bluetooth), pode ser integrado como uma extensão PABX da empresa e consegue gravar as conversas telefônicas de conferências (entre vários números). Realmente supercompleto e o preço ainda é o menor de todos os modelos testados (R$ 899). O problema do E65 é o teclado no padrão comum dos celulares. Digitar textos não é uma tarefa fácil. A vantagem do N81 é o espaço para gravar arquivos. Ele tem 8 gigabytes, o que dispensa cartões de memória. Também tem acesso remoto, se integra a servidores VoIP e tem Wi-Fi. O estranho é que o N81, apesar de de ser o telefone mais caro do teste, não vem com um aplicativo para abrir documentos, planilhas e apresentações do Office, coisa que o E61i e o E65 tiram de letra com um programa chamado QuickOffice. É possível instalar um software do tipo, mas, por esse motivo, o N81 é menos indicado para usar para o trabalho. O teclado também é no padrão dos celulares comuns e ele ainda tem controles especiais para a música. FICHAS TÉCNICAS: E61i NOKIA PREÇO | R$ 1.299 (sugerido pelo fabricante, sem planos de assinaturas das operadoras) OPERADORAS | Claro, Tim e Vivo, segundo o fabricante FREQÜÊNCIA 3G | 2,1 GHz O QUE TEM DE BOM | Fino, faz e grava conferências, Wi-Fi, integração com VoIP e acesso remoto (VPN) O QUE TEM DE RUIM | Grande, 50 MB de memória, só recebe chamada de vídeo, difícil de incluir segunda conta de e-mail E65 NOKIA PREÇO | R$ 899 (sugerido pelo fabricante, sem planos de assinaturas das operadoras) OPERADORAS | Claro, Tim e Vivo, segundo o fabricante FREQÜÊNCIA 3G | 2,1 GHz O QUE TEM DE BOM | Menor preço entre os aparelhos testados, tamanho pequeno, Wi-Fi, integração com VoIP, acesso remoto, conferências por telefone O QUE TEM DE RUIM | Teclado difícil de escrever textos, 50 MB de memória. N81 8GB NOKIA PREÇO | R$ 1.799 (sugerido pelo fabricante, sem planos de assinaturas das operadoras) OPERADORAS | Claro, Tim e Vivo, segundo o fabricante FREQÜÊNCIA 3G | 2,1 GHz O QUE TEM DE BOM | Espaço de 8 GB para gravar arquivos, acesso remoto, Wi-Fi, integração com VoIP O QUE TEM DE RUIM | Preço alto, não vem com programa para abrir documentos do Office (Word, Excel e PowerPoint)