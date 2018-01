Celulares intensificam danos de raios, dizem médicos Essa é mais uma para os caçadores de mitos: pesquisadores do hospital Northwick Park, de Londres, informaram que o uso de celulares e tocadores de música digital podem aumentar a probabilidade da pessoa ser atingida por um raio durante tempestades. A informação faz parte de uma carta publicada na revista médica British Medical Journal. Os médicos Swinda Esprit, Prasad Kothari e Ram Dhillon afirmaram que o metal dos dispositivos aumenta a extensão dos danos que os raios podem causar nas pessoas. Eles chegaram a esta conclusão após analisar o caso de uma adolescente de 15 anos, atingida um ano atrás por um raio enquanto falava em seu celular em Londres. Ainda com seqüelas do acontecido, a adolescente precisa do auxilio de uma cadeira de rodas para se locomover. Os especialistas ainda argumentaram que os casos não são isolados, e que há relatos de três casos de vítimas atingidas por raios enquanto falavam em celulares na China, Coréia do Sul e na Malásia. As chances de uma pessoa ser atingida por raios, no entanto, é remota. Mas acontece: o Brasil é atingido, todo ano, por cerca de 100 milhões de raios, que perfazem um total de 200 vítimas fatais. Mas até agora nenhum caso foi registrado envolvendo telefones celulares. Um bom site para dar a noção da intensidade de raios no Brasil é o do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que traz informações pormenorizadas sobre raios e outros fenômenos atmosféricos. Veja o link acima.