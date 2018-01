Celulares já substituem tocadores de MP3

Não sabe se deve continuar com seu velho tocador de MP3 ou trocá-lo por um celular com essa função? Os novos modelos de telefone disponíveis no mercado já contam com espaço suficiente para armazenar uma boa coleção de músicas, têm desenhos arrojados e funções de equalização (que controlam o volume de graves e agudos). Como se não bastasse, eles ainda são capazes de programar listas de reprodução e visualizar as tags dos arquivos guardados. Alguns deles já disponibilizam até exibidores das capas dos discos e programas que reconhecem músicas a partir da internet. Para pensar na aposentadoria do seu tocador de MP3, confira alguns modelos. Conheça modelos que tocam MP3 nas notícias relacionadas.