Celulares japoneses terão reconhecimento de face A operadora Vodafone deve começar a comercializar em abril, no Japão, um celular que traz um sistema de reconhecimento de face que substitui senhas na hora de autenticar o acesso do usuário. O sistema usa uma câmera de 3,2 Megapixels e uma tecnologia desenvolvida pela Oki Electric, que substitui impressões digitais ou senhas alfanuméricas. A tecnologia FSE (Face Sensing Engine) será embutida no celular Vodafone 904SH, fabricado pela também japonesa Sharp. De acordo com a Oki, o sistema FSE utiliza sinais característicos como as dimensões de olhos, sobrancelhas e a boca dos usuários. O preço do novo aparelho não foi divulgadol.